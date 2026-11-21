MORI. Una vita di ricordi, servizio e amicizia, con il cappello alpino come simbolo di un legame che attraversa le generazioni. Il Gruppo Alpini «Remo Rizzardi» di Mori ha dedicato una giornata speciale ai propri soci più longevi, riunendoli nella sede del gruppo per festeggiare i novant'anni e i traguardi anagrafici raggiunti negli anni successivi.

Protagonisti dell'incontro sono stati i quattro soci della classe 1936, Cesare Zeni, Italo Cattoi, Fabio Damin e Giacomo Miorelli, che hanno appena compiuto 90 anni. Accanto a loro sono stati festeggiati anche Ivano Baroldi e Vittorio Ciaghi, entrambi di 92 anni, e Alessandro Bazzanella, socio aggregato di 93 anni.

Un pensiero particolare è stato rivolto a Pietro Cescati, 95 anni, decano del gruppo, che non ha potuto partecipare all'iniziativa ma che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità alpina di Mori.

La festa si è svolta alla presenza dei familiari, del capogruppo e del direttivo, sotto i gagliardetti e il Tricolore. Per l'occasione non è mancata una torta decorata con il cappello alpino e l'anno 2026, simbolo di una ricorrenza condivisa.

Tra brindisi, racconti della naia e ricordi degli anni trascorsi nel volontariato, l'incontro è diventato anche un'occasione per rendere omaggio a chi ha contribuito alla storia del gruppo e alla vita della comunità. Un ringraziamento alle penne nere più anziane, custodi di una memoria fatta di solidarietà, appartenenza e impegno per il paese.