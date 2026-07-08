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MORI. Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado "B. Malfatti" di Mori, dando ufficialmente il via a un intervento destinato a rinnovare l'intero polo scolastico di via Giovanni XXIII.
Il progetto prevede la costruzione del nuovo edificio nell'area attualmente occupata dalla scuola. L'intervento comprenderà anche lo spostamento del percorso ciclopedonale esistente e la realizzazione di una struttura composta da un piano interrato e tre piani fuori terra.
Alla consegna dei lavori hanno partecipato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il sindaco di Mori Nicola Mazzucchi, la presidente del Consiglio comunale Paola Depretto, insieme a una rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunale.
Presenti anche il dirigente del Servizio opere civili della Provincia Marco Gelmini, la vicaria del dirigente scolastico Marzia Cappelletti e i rappresentanti dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto.
(foto Pat)