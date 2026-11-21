MORI. Una visita carica di emozione, tra sorrisi, strette di mano e parole di vicinanza agli anziani. L'arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, ha incontrato gli ospiti dell'Apsp Cesare Benedetti di Mori, condividendo con loro un momento di raccoglimento e partecipazione. «Entro nella casa della gioia e non nella casa della fragilità», ha detto durante la visita, sottolineando il valore umano e sociale della struttura.

Ad accogliere l'arcivescovo sono stati il presidente dell'Apsp, Tiziano Mellarini, i componenti del Consiglio di amministrazione, il direttore e il personale in servizio. Tisi ha iniziato il suo percorso dal Centro diurno, per poi attraversare i corridoi della casa di riposo ed entrare nelle stanze, salutando personalmente gli ospiti.

Prima della celebrazione religiosa, l'arcivescovo si è soffermato con i presenti, dedicando a ciascuno un sorriso e una stretta di mano. È seguita la Messa, alla quale hanno partecipato numerosi residenti, familiari, volontari e amici della struttura. La visita si è conclusa nei locali dell'Hospice Amedeo Bettini, con un ultimo saluto agli ospiti.

La celebrazione è stata concelebrata dal parroco di Mori, don Nicola Belli, alla presenza del vescovo Manzana, originario della cittadina lagarina e per molti anni missionario in Brasile, e di don Paolo Belussi. In rappresentanza dell'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Nicola Mazzucchi e il vicesindaco Aurelio Gentili.

Particolarmente apprezzate le parole pronunciate da Tisi durante l'incontro con gli anziani: «Qui non parliamo di conclusione della vita, ma di compimento della vita». Un messaggio che ha voluto mettere al centro la dignità della persona e il valore di ogni fase dell'esistenza.

«All'inizio della visita pastorale, il Consiglio di amministrazione ha potuto condividere alcune riflessioni con monsignor Tisi», ha spiegato il presidente Mellarini. «Abbiamo spiegato come il nostro intento sia quello di creare un numero sempre maggiore di progetti capaci di coinvolgere la collettività moriana, partendo dal mondo del volontariato e delle associazioni».

Il presidente ha sottolineato anche l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori dell'Apsp Benedetti, ricordando come la qualità dell'assistenza non dipenda soltanto dalle dotazioni della struttura, ma soprattutto dalle relazioni umane.

«Abbiamo colto l'occasione per raccontare al vescovo sia della grande professionalità, sia della grande umanità dei nostri operatori. Tra le nostre dotazioni non manca anche un uso attento della tecnologia, ma il sorriso, la stretta di mano, l'empatia sono ciò che più conta per chi risiede nella nostra casa di riposo», ha dichiarato Mellarini.

Durante l'incontro sono stati presentati anche i progetti previsti per il 2027, finalizzati a rafforzare il rapporto tra la struttura e la comunità di Mori e a migliorare ulteriormente la qualità della vita degli ospiti.

Secondo quanto riferito dal presidente, monsignor Tisi ha espresso apprezzamento per le iniziative in programma, condividendo gli obiettivi dell'amministrazione dell'Apsp. Una visita che ha rappresentato per ospiti, familiari e personale un'occasione di incontro e di riconoscimento del lavoro quotidiano svolto all'interno della struttura.