VOLANO. Non si ferma la protesta alla Meccanica Cainelli. Anche oggi, giovedì 19 novembre, le lavoratrici e i lavoratori hanno incrociato le braccia per un’altra ora di sciopero, accompagnata da presidi davanti agli stabilimenti di Volano e Rovereto. La mobilitazione prosegue dopo le risposte giudicate insufficienti alle rivendicazioni sindacali.

Al centro della vertenza ci sono due richieste precise: 300 euro di welfare per tutti i dipendenti entro la fine del 2026 e investimenti per contrastare il caldo negli ambienti di lavoro. Secondo Fiom-Cgil e Fim-Cisl del Trentino, si tratta di interventi necessari per riconoscere il contributo dei lavoratori e migliorare le condizioni negli stabilimenti.

Qualche apertura da parte dell’azienda è comunque arrivata. I sindacati valutano positivamente la disponibilità a fissare un incontro sul riconoscimento dei permessi e ad avviare una discussione sull’accordo relativo al Premio di risultato. Segnali che, tuttavia, dovranno tradursi in risultati concreti. «Non è più sufficiente dichiarare la disponibilità al confronto: è necessario che questa si traduca in impegni concreti e verificabili», sottolineano le organizzazioni sindacali.

La partecipazione agli scioperi, spiegano Aura Caraba della Fiom ed Ermanno Ferrari della Fim, dimostra che il malcontento è condiviso. «I lavoratori hanno dimostrato responsabilità e disponibilità al dialogo, ma non sono disposti a rinunciare alle proprie rivendicazioni». Il messaggio alla direzione della Meccanica Cainelli è netto: «Il confronto deve portare a risultati. Sulle richieste ancora aperte, ci aspettiamo risposte concrete».