Si è concluso intorno alle ore 1 di questa notte un lungo intervento per il soccorso di due escursionisti della provincia di Verona sul Monte Baldo. I due giovani stavano percorrendo il sentiero innevato O661 tra Punta delle Redutte e Sorgente del Corondoler quando, poco sotto la cima delle Redutte, a una quota di circa 1.500 m s.l.m., hanno perso la traccia e si sono incrodati senza più riuscire a proseguire in autonomia. Hanno quindi chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16 di ieri.



La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione di competenza di Ala del Soccorso Alpino e Speleologico. Una squadra di cinque soccorritori delle Stazioni di Ala e di Vallagarina, sono partiti a piedi e con gli sci, fino a raggiungere i due escursionisti intorno alle 19. I due, illesi ma infreddoliti, sono stati equipaggiati di ramponcini e accompagnati in sicurezza con la corda fino al sentiero degli Archetti per essere riscaldati e rifocillati. Dopodiché sono stati accompagnati a valle lentamente lungo il sentiero innevato. Per loro non c'è stato bisogno di alcun ricovero in ospedale.