LOPPIO. Pubblicata la gara per il completamento impiantistico della nuova galleria del collegamento stradale San Giovanni–Cretaccio, la cosiddetta “Loppio-Busa”. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha messo a bando un appalto da 12.529.434,83 euro per illuminazione, ventilazione e antincendio del tunnel, intervento che chiude il perimetro dell’appalto principale S 815 UF2, dal valore complessivo di circa 85 milioni di euro. I lavori della galleria sono al 90% e la conclusione è prevista nel 2026, con successiva apertura al traffico.



L’intervento prevede l’installazione di luci LED lungo i 2.750 metri della galleria e negli svincoli e rotatorie esterne, oltre ai sistemi antincendio e di ventilazione. Quest’ultimo sarà di tipo semitrasversale: l’aria verrà aspirata tramite un cunicolo superiore, collegato al tunnel con serrande mobili, e convogliata verso i camini sopra gli imbocchi. L’appalto rientra tra quelli sequenziali, con fasi sovrapponibili ai lavori stradali in corso, per favorire la partecipazione delle PMI e limitare il sub-appalto.



Prosegue intanto l’iter sugli altri tratti funzionali.



Approvato il PFTE dell’UF 3 (collegamento Maza–Cretaccio), seguiranno progetto esecutivo e gara per un quadro economico di 30 milioni di euro. In definizione gli incarichi di progettazione dell’UF 4 (area via Sabbioni–via Aldo Moro, con adeguamento stradale e rotatoria). Avviata infine la progettazione della rotatoria di Bolognano, per migliorare la gestione dei flussi nella fase immediatamente successiva all’apertura della galleria.