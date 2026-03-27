VILLA LAGARINA. Emozione e incontro con il Papa: l’esperienza dei ragazzi del Barba. Una giornata intensa e ricca di significato, tra attesa, incontro diretto e momenti di condivisione che hanno lasciato un segno profondo nei partecipanti e negli accompagnatori.



I ragazzi del Barba hanno preso parte all’udienza generale del Papa del 25 marzo, vivendo un’esperienza che hanno definito straordinaria e coinvolgente. Partiti alle prime ore del mattino dalla casa per ferie San Juan de Avila, hanno raggiunto piazza San Pietro quando era ancora presto, trovando già molti fedeli in attesa. Dopo i controlli di sicurezza, il gruppo è stato accompagnato in una posizione privilegiata, a pochi passi dalla postazione papale.



L’attesa è stata carica di emozione. Tra curiosità e timidezza, i ragazzi si sono preparati all’incontro chiedendosi come salutare il Pontefice. Quando il momento è arrivato, il Papa ha salutato ciascuno con attenzione. Oleg si è presentato personalmente, Simone ha avuto un gesto spontaneo e amichevole, mentre Romina ha consegnato un gioco sull’autismo spiegandone il significato. Leo ha donato una colomba pasquale, comunicando con il sorriso più che con le parole.



Particolarmente significativo il gesto del presidente Alessandro Pontara, che ha consegnato un quadro realizzato dai ragazzi dopo l’incendio della struttura del “dopo di noi”. Un’opera che rappresenta una porta bruciata, simbolo di un percorso interrotto ma anche della volontà di ripartire. Il Papa ha ascoltato con attenzione, ha posato la mano sul capo di Matteo e ha pronunciato parole di incoraggiamento, invitando a non arrendersi.



Al termine dell’incontro, il gruppo si è ricomposto con un sentimento condiviso di serenità e consapevolezza. Il viaggio di ritorno, più silenzioso rispetto all’andata, è stato segnato da riflessioni e gratitudine. Un’esperienza che rafforza l’autostima e il senso di appartenenza dei ragazzi, impegnati ogni giorno nel lavoro e nella gestione delle attività del Barba, e che rappresenta un ulteriore passo verso autonomia e inclusione.