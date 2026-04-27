MORI. I danni non sono ancora stati stimati «ma la parte dell'abside, dove si trovano molti affreschi, è stata annerita dal fumo», come spiega don Nicola Belli, parroco di Mori. Momenti di paura ieri mattina a Tierno, dove è scoppiato un incendio alla chiesetta intitolata a San Marco: l'edificio era stato aperto ai fedeli e a chiunque volesse fermarsi per un momento di preghiera ma non era presidiato.



L'intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni e tutte le ipotesi sono aperte per quanto riguarda le cause del rogo: ci sono molti dubbi sulla possibilità che la scintilla sia stata provocata da un amplificatore in chiesa.



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