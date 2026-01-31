ROVERETO. A carnevale ogni scherzo vale. Antico proverbio che qualcuno, in Vallagarina, ha ritenuto di dover rispettare. Niente maschere, niente carri allegorici. No, solo un cartello. Posizionato in un terreno in prossimità della rotatoria tra Villa Lagarina e Pomarolo. Terreno su cui, da tempo sventola la bandiera del Tirolo.

Nel terreno in questione, stavolta. è comparsa una grande tabella con la faccia di Donald Trump, tra le bandiere degli Stati Uniti e quella bianca e rossa con l’aquila tirolese. Sopra il volto del presidente degli States, si legge la scritta “The Usa support the State Unit fo Tyrol from Kufstein to Borghetto». Traduzione: “Gli Stati Uniti sostengono lo stato unito del Tirolo da Kufstein a Borghetto». Sotto, invece, si legge: «Italy and Austria must give up all of Tyrol»: «Italia e Austria devono cedere tutto il Tirolo». Accanto un cartello nell’odiata lingua italiana con la scritta: «Buongiorno e benvenuti nel Tirolo riunificato».

Un’installazione più che singolare che, al di là di quella che può essere l’opinione sulle rivendicazioni pantirolesi, ha fatto sorridere i tanti automobilisti di passaggio. E non è mancato chi, non credendo ai propri occhi, ha voluto percorrere la rotatoria e capire cosa fosse quello sventolio di bandiere stars and tripes. Inevitabili un sorriso e la tranquillizzante considerazione: l’assenza di petrolio e terre rare tra Kufstein e Borghetto, almeno per ora, dovrebbe metterci al riparo dall’intervento dei Marines. Come proclama carnascialesco, invece, l’anonimo autore ha colto nel segno: strappare un sorriso a tutti.