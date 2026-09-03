NOGAREDO. Una sosta durante il viaggio sull’Autostrada del Brennero si è trasformata in un colpo di fortuna destinato a cambiare la vita. Nell’area di servizio Nogaredo Ovest, in provincia di Trento, è stato infatti centrato il premio massimo del Gratta e Vinci “Il Turista per Sempre”: un vitalizio che, complessivamente, vale 1 milione e 840 mila euro.

A dare notizia della vincita è Agimeg. Il fortunato giocatore ha acquistato un tagliando da 5 euro e, dopo averlo grattato, si è trovato davanti alla combinazione che assegna la rendita più alta prevista dal gioco.

Il premio viene distribuito nell’arco di vent’anni. Il vincitore riceverà 300 mila euro immediatamente, ai quali si aggiungeranno 6 mila euro al mese per 20 anni. Alla conclusione del periodo è previsto un ulteriore assegno da 100 mila euro.

Facendo i conti, le 240 mensilità valgono complessivamente 1 milione e 440 mila euro. Sommando l’importo iniziale e quello finale, il montepremi raggiunge così 1,84 milioni di euro. Una vincita milionaria arrivata quasi per caso durante una sosta lungo l’A22, nell’area di servizio alle porte di Nogaredo.