FOLGARIA. Centoventi golfisti provenienti da diverse regioni italiane hanno preso parte alla tappa trentina del 36° Campionato Italiano ACIGOLF, ospitata sul percorso del Golf Club Costa di Folgaria e organizzata dall'Automobile Club Trento. Al termine della gara sono stati Mattia Muratori, Alessandro Belluscio e Franco Demattè a conquistare la qualificazione alla finale nazionale in Sardegna.

La competizione, disputata su 18 buche con formula stroke play individuale e suddivisa in tre categorie, rientra nel circuito nazionale ACIGOLF, che comprende 26 tappe distribuite in tutta Italia e coinvolge oltre 3.000 partecipanti. L'iniziativa, patrocinata dalla Federazione Italiana Golf, unisce l'aspetto sportivo alla promozione del territorio e del turismo.

A staccare il pass per la finale nazionale sono stati Mattia Muratori di Modena, primo lordo della prima categoria, Alessandro Belluscio del Golf Club Colli Berici, primo netto della seconda categoria, e Franco Demattè del Golf Club Folgaria, primo netto della terza categoria.

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente dell'Automobile Club Trento Fiorenzo Dalmeri, del direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla, dell'assessore allo Sport del Comune di Folgaria Simone Cuel e del direttore del Golf Club Marco Cottignola.

«Ogni anno questa manifestazione dimostra quanto lo sport sappia creare relazioni, valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra associazione», ha dichiarato Fiorenzo Dalmeri. «La partecipazione registrata conferma il valore di un appuntamento che unisce competizione, convivialità e promozione delle eccellenze trentine».