POMAROLO. Un ragazzo che gioca a calcio in un campetto del paese e viene multato perché non avrebbe chiesto prima l’autorizzazione al Comune. È il caso denunciato da una madre in un gruppo Facebook, dove il suo sfogo ha acceso la discussione sulla gestione degli spazi pubblici e sulle regole imposte ai giovani.

«Trovo davvero assurdo e vergognoso che mio figlio venga multato perché stava semplicemente giocando a calcio nel campetto di Pomarolo, senza aver prima chiesto l’autorizzazione al Comune», scrive la donna. Una vicenda che, se confermata nei termini raccontati, solleva interrogativi sull’utilizzo delle strutture sportive e sulla proporzionalità delle sanzioni.

«Un ragazzo che vuole trascorrere del tempo giocando a pallone, in un luogo nato proprio per questo, viene sanzionato perché non ha chiesto un permesso», prosegue la madre, che mette a confronto l’episodio con situazioni ben più gravi. Nel suo intervento cita infatti atti vandalici e spaccio, sostenendo che nei confronti di chi commette questi reati si invochino spesso comprensione, ascolto e seconde possibilità.

La donna precisa di non essere contraria alle regole, ma contesta quello che considera un eccesso di rigidità. «Mi chiedo se non si stia perdendo di vista il senso delle proporzioni e, soprattutto, quali siano le priorità». E conclude con una domanda destinata a far discutere: «Davvero vogliamo un paese in cui un ragazzo viene punito perché gioca a calcio, anziché incoraggiato a farlo? Perché giocare a pallone non dovrebbe mai diventare una colpa».