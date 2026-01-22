BRENTINO BELLUNO. Sono salite a due le persone morte nell’incidente avvenuto sulla A22 alle prime ore di oggi, nella tratta del comune di Brentino Belluno (Verona), poco a sud di Avio. Il furgone sul quale viaggiavano ha violentemente tamponato un tir fermo in piazzola di sosta. Il mezzo con le due vittime, a causa dell'impatto, si è poi incendiato.

Le vittime sono un uomo ed una donna. Numerose le squadre di Vigili del fuoco arrivate sul posto dai comandi di Verona e Trento, che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante, carico di rotoli di carta e cartone.

L'autista del camion è rimasto illeso, ma per le due persone nel furgone non c'è stato nulla da fare. L'arteria stradale è rimasta completamente chiusa al traffico per quasi due ore per consentire le operazioni di soccorso; successivamente la viabilità è stata parzialmente ripristinata. L'intervento è tuttora in corso.