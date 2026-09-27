FOLGARIA. Oltre mille figuranti hanno animato oggi, domenica 27 settembre, la Brava Part, la grande festa dell’Alpe Cimbra dedicata alle tradizioni e all’identità delle comunità di montagna. Il momento centrale è stato il lungo corteo partito da Costa e arrivato nel centro di Folgaria, tra costumi tradizionali, antichi mestieri, carri, bande, cori, Schützen e gruppi folkloristici.

Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, insieme al sindaco di Folgaria Michael Rech, agli amministratori del territorio e ai rappresentanti delle realtà associative e culturali. «La Brava Part non è soltanto una sfilata, ma un momento in cui le comunità si riconoscono nella propria storia e nella propria identità», ha sottolineato Fugatti, ricordando il valore della montagna come patrimonio di cultura, memoria e valori.

A colorare le vie del paese sono stati soprattutto i protagonisti della tradizione dell’Alpe Cimbra. Nel corteo hanno trovato spazio la Strega Brava Part, boscaioli, pastori e contadini, insieme ai carri dedicati alla vita e ai lavori di un tempo. Una rappresentazione della memoria locale che ha coinvolto diverse generazioni, dai bambini agli anziani, grazie al lavoro di volontari, Pro Loco, associazioni, bande e cori.

La festa è poi proseguita tra stand gastronomici, musica, spettacoli folkloristici e attività per le famiglie, sia al Palafolgaria sia nelle vie del paese. Il sindaco Michael Rech ha rimarcato il valore della manifestazione come momento di incontro della comunità, mentre il presidente dell’Apt Alpe Cimbra Alessandro Casti ne ha sottolineato il ruolo nella promozione del territorio attraverso cultura e tradizioni.