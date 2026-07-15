BESENELLO. Un'auto si è ribaltata nella notte lungo la SS 350 di Folgaria e Val d'Astico, nel territorio di Besenello. L'allarme è scattato alle 2.04 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del paese, il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine.

Fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti. I soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'intervento, mentre le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



Per i vigili del fuoco volontari di Besenello si è trattato del secondo intervento per incidente stradale nel giro di poche ore. Nel primo pomeriggio di ieri erano infatti intervenuti lungo la SS 12 dell'Abetone e del Brennero per uno scontro che aveva coinvolto due automobili e un furgone.

In quell'occasione quattro persone erano rimaste ferite e la statale era stata chiusa per diverse ore, con il traffico deviato all'interno dell'abitato di Besenello, per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.