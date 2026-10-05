ALA. Oltre cento persone tra donatori, famiglie e bambini hanno partecipato domenica 4 ottobre a Sega di Ala alla CamminAvis 2026, la camminata sociale organizzata da Avis Comunale Ala e Avio. Una giornata all'aria aperta nata per riunire la comunità, ringraziare chi dona il sangue e ricordare quanto questo gesto sia importante per garantire ogni giorno cure e assistenza.

L'iniziativa ha potuto contare sulla collaborazione di numerose realtà del territorio. Al fianco di Avis hanno partecipato la Sat di Ala, il Gruppo Micologico Elio Orben, gli Scout Ala 1, Fuori Posto e Turiscoop Lessinia, insieme alle attività locali che hanno sostenuto l'organizzazione dell'appuntamento.

La giornata a Sega di Ala ha unito così il piacere di camminare e stare insieme a un messaggio di solidarietà. Protagonisti non sono stati soltanto i donatori, ma anche le loro famiglie, che con il proprio sostegno accompagnano un impegno volontario fondamentale per il sistema sanitario e per chi ogni giorno ha bisogno di sangue.

Per Avis Comunale Ala e Avio, presieduta da Thomas Camozzi, CamminAvis è stata anche un'occasione per avvicinare nuove persone alla donazione. L'obiettivo è far crescere ulteriormente la comunità dei donatori, trasformando una giornata di festa e condivisione in un invito concreto alla solidarietà.