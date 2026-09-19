BOSCO CHIESANUOVA. Trent’anni di presenza sul territorio, celebrati nel segno di relazioni, valori e comunità. Cassa Rurale Vallagarina ha festeggiato oggi, sabato 19 settembre, a Bosco Chiesanuova l’anniversario del suo arrivo in Lessinia, avvenuto con l’apertura, a pochi giorni di distanza, delle filiali di Sant’Anna d’Alfaedo e Bosco Chiesanuova. Un percorso che negli anni ha consolidato il rapporto dell’istituto con famiglie, imprese e associazioni locali.

La giornata, preceduta ieri sera da uno spettacolo al Teatro Comunale di Sant’Anna d’Alfaedo, si è aperta con una manifestazione sportiva giovanile. In piazza della Chiesa si è poi svolto il momento istituzionale con il presidente Maurizio Maffei, il direttore generale Giuliano Deimichei, il vicepresidente Carmelo Melotti e la presidente del collegio sindacale Micol Marisa. «Questo momento non vuole essere solamente un’occasione per guardare indietro con soddisfazione – ha sottolineato Maffei – ma un punto di partenza per i prossimi anni e per il futuro».

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti, il sindaco di Ala Stefano Gatti e il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini. Uno spazio particolare è stato dedicato ai riconoscimenti: premiati i primi soci che trent’anni fa scelsero di dare fiducia alla Cassa Rurale, oltre a Ivo Scardoni, primo consigliere dell’istituto in rappresentanza dell’area, e Renato Pinter, primo direttore della filiale di Bosco Chiesanuova.

La festa è proseguita con gli interventi della presidente della Fondazione Vallagarina Roberta Cuel e del presidente di ASSeT Vallagarina Emiliano Trainotti, mentre lo Sci Club locale ha consegnato un riconoscimento alla Cassa Rurale. Dopo il momento conviviale, il Teatro Vittoria ha ospitato lo spettacolo H₂OMIX, chiudendo una due giorni dedicata a un legame con la Lessinia costruito in tre decenni di attività e sostegno alle iniziative sociali, culturali e sportive del territorio. C.L.