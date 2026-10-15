BRENTONICO. Sono terminati i lavori di ripristino della strada provinciale 3 del Monte Baldo, nei pressi del Rifugio Graziani. L’intervento ha interessato un tratto danneggiato dalle forti precipitazioni dell’ottobre 2024, che avevano provocato il cedimento della scarpata a valle della carreggiata.

Il dissesto aveva coinvolto circa 25 metri di strada, con lo scivolamento verso valle di una porzione di terreno per un’estensione di una ventina di metri. Il cedimento aveva raggiunto quasi il ciglio stradale, mettendo in luce l’antico muro a secco della strada «Generale Graziani».

La sistemazione è costata complessivamente 74.500 euro, di cui 52mila finanziati dalla Provincia autonoma di Trento. I lavori hanno consentito di ricostruire la scarpata a valle, realizzando gradoni successivamente ricoperti di terra, destinati a rinverdirsi naturalmente grazie alla vegetazione spontanea.

«È un intervento importante su una strada molto frequentata e particolarmente significativa per il nostro territorio», commenta il sindaco di Brentonico Mauro Tonolli. «La sistemazione di questo tratto interviene su una situazione di criticità e garantisce maggiore sicurezza a chi percorre la strada».