BRENTONICO. Una generosità che ha superato ogni aspettativa tanto che i due punti di raccolta sono stati chiuso nel giro di poche ore. «Ora la famiglia ha i vestiti e il necessario per cercare di ritrovare una quotidianità» spiega l'assessore di Brentonico Ilaria Malfatti. La famiglia è quella che nell'incendio (in foto) divampato nella tarda serata del giorno di Pasqua ha perso la casa di Crosano e tutto quello che era custodito all'interno.



La mamma con i suoi due bambini assieme allo zio e alla nonna, sono usciti scortati dai vigili del fuoco di Brentonico con solamente i vestiti che avevano addosso e tanta paura. Una situazione difficile e dolorosa alla quale la comunità dell'altopiano ha risposto immediatamente donando chi denaro, chi vestiti, chi oggetti per le scuola.



«Ai punti allestiti a Crosano e Brentonico - spiega ancora Ilaria Malfatti - sono arrivate tantissime cose e dobbiamo veramente ringraziare la generosità della nostra gente che ha risposto in pochissimo tempo alla richiesta di supporto superando ogni possibile aspettativa». Intanto l'amministratrice ha messo in moto anche la macchina burocratica. Già lunedì c'era una soluzione di alloggio temporaneo in un bed and breakfast di Brentonico e ieri sono stati attivati i servizi sociali della Comunità di Valle.



«Adesso saranno loro al fianco della famiglia per trovare risposta alle loro esigenze e in primo luogo a quelle dei bambini. Noi come Comune siamo in stretto contatto per fare quello che per noi è possibile».



Il prossimo passo sarà molto concreto: «A breve - conclude Malfatti - predisporremo un conto corrente che farà capo al Comune per la raccolta di aiuti economici da parte di quanti vorranno sostenere questa famiglia». Famiglia che, nelle intenzioni, vorrebbe restare a vivere a Crosano e quindi sistemare la casa che avevano comprato e che è andata a fuoco.