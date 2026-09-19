BORGHETTO D’AVIO. Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 19 settembre, nel centro del paese, dove un ragazzo di 12 anni – sembra in sella a una bicicletta – è stato investito da un’automobile nella piazza davanti alla chiesa parrocchiale. Il giovane è residente a Borghetto d’Avio.

L’incidente si è verificato in una zona normalmente poco interessata dal passaggio delle auto. In un primo momento le condizioni del dodicenne hanno fatto temere conseguenze serie e da Trento è stato fatto decollare l’elicottero sanitario.

Dopo essere stato assistito sul posto, il ragazzo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Le sue condizioni, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero gravi.

Assistenza è stata prestata anche al conducente dell’auto, un uomo di 77 anni, che dopo l’investimento avrebbe accusato un forte stato di shock. Sono ora in corso gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.