NOGAREDO. È appena uscito sulla piattaforma digitale “Vrec.it” come una strenna natalizia in musica, giunta con qualche giorno di anticipo. Con dieci brani e due inediti, una “bonus track” in omaggio ai fan che lo acquisteranno prima di Natale, e per gli estimatori del genere anche stampato in vinile, “Vite parallele” è l’album d’esordio di Alberto Scerbo (in foto). Prima assessore alla Cultura, poi sindaco di Nogaredo ora al secondo mandato, da un anno presidente della Comunità della Vallagarina, il 39enne avvocato e cantautore firma un Lp che ben racconta la sua vita a più tracce.

Attivissimo nella professione legale e nei diversi ruoli che lo vedono impegnato nell’amministrazione del territorio, Scerbo coltiva da sempre la passione per le sette note, scoperta fin da bambino tra le aule della scuola musicale Jan Novák di Villa Lagarina. Una passione che ora si fonde con la sensibilità verso i temi sociali cari all’avvocato musicista, tanto che parte del ricavato delle vendite dell’album sarà destinato ad alcune associazioni del territorio.

Sindaco, i suoi brani toccano temi importanti.

Ho sempre cercato di fare musica ispirato dai miei diversi ruoli che mi portano vicino al sociale, come “Barbara”, una canzone sulle donne, o come “Ho un amico”, un pezzo sull’autismo. Con le canzoni cerco di restituire al territorio ciò che ho ricevuto, parlando delle molte realtà che ho incontrato. Mi piace pensare di creare musica non fine a se stessa, ma canzoni che sappiano emozionare e allo stesso tempo che possano lanciare messaggi sociali. Per ogni copia dell’album venduta saranno donati 5 euro a favore del progetto Capoverso della cooperativa Impronte, al progetto Macramè di Villa Maria e a Fondazione per l’autismo trentino, casa Sebastiano.

Il titolo scelto per l’album sembra alludere alla sua vita, dove i ruoli sono davvero molti.

“Vite parallele” è un’espressione metafora della mia vita, dove è vero che ho ruoli diversi ma questo è un modo per essere sempre me stesso. L’immagine di copertina realizzata da Lara Campostrini è autentica, non elaborata con l’intelligenza artificiale, e rappresenta perfettamente l’idea. La canzone è anche una fotografia della nostra società e quando dico che viviamo vite parallele che spesso non si uniscono, auspico che per tutti le “vite” possano convergere in una sintesi, che è la nostra identità.

Lei ha già provato l’emozione di salire su palchi importanti, quali sono ora le prospettive?

Per un artista il bello è proprio stare sul palco. L’apertura del concerto di Sayf (autore di “Tu mi piaci tanto”, presentata a Sanremo 2026, ndr) al Beat festival di Empoli a settembre mi ha dato una grande carica. Magari il prossimo anno con la promozione dell’album riuscirò ancora a portare la mia musica dal vivo.

Chi sono i suoi “maestri” musicali?

Alla Jan Novák ho studiato pianoforte per anni con la professoressa Assunta Poggianella, poi canto con il professor Mirko Vezzani e tuttora sono suo allievo. Qui mi sono formato a 360 gradi, tra elementi di armonia, orchestra, coralità e composizione. Poi ho iniziato a unire gli studi da pianista al canto, suonando anche in una cover band del posto, la Spritzband, ma ho capito che avrei preferito scrivere qualcosa di mio.

Durante il periodo del Covid mi sono fermato un po’ con le varie attività e la musica è diventata la mia medicina. Così ho cominciato a comporre e scrivere brani, trovando ispirazione anche dai miei cantautori preferiti, come Cremonini, o i grandi del passato, come Tenco, Battisti o Fossati. Artisti che puntano molto sui testi e sulla responsabilità delle parole usate nelle loro canzoni. Anche pensando alle nuove generazioni, credo che scegliere correttamente le parole per trasmettere emozioni e messaggi sia molto importante.

L’album è stato prodotto tra Puglia e Piemonte, come ci è arrivato?

Il mio è un percorso fatto di contatti nati uno dall’altro. Tre anni fa ho incontrato l’artista pugliese Renzo Rubino e poi l’amico Fabrizio Convertini che mi ha aiutato con gli arrangiamenti, come Serena Orlandi in Piemonte. Da lì sono arrivato a presentare i miei brani alle radio di Sanremo e ora la mia speranza è che questo album non sia un punto d’arrivo, ma una nuova partenza.