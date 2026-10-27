AVIO. Auto parcheggiate irregolarmente nel piazzale riservato alla sosta e alle manovre degli autobus, con conseguenti difficoltà per gli autisti e possibili rischi per la sicurezza. È quanto denuncia la Uil Trasporti del Trentino, che ha inviato al Comune di Avio una terza segnalazione formale nel giro di pochi mesi, chiedendo un intervento urgente per risolvere il problema.

Secondo il sindacato, numerosi conducenti di Trentino Trasporti hanno documentato anche con fotografie la presenza di veicoli privati parcheggiati in modo irregolare nell’area utilizzata come capolinea. Una porzione del piazzale, ricorda la Uil, è concessa alla società di trasporto pubblico, che versa regolarmente un canone d’affitto al Comune. Le soste abusive ostacolerebbero le manovre degli autobus e delle corriere, provocando disservizi e situazioni di potenziale pericolo per i lavoratori.

La protesta riguarda anche il comportamento dell’amministrazione comunale. La Uil Trasporti sostiene infatti di aver già inviato due precedenti segnalazioni tramite posta elettronica certificata, senza ottenere alcuna risposta. Una situazione contestata dal sindacato, che richiama gli obblighi istituzionali di riscontro e lamenta il persistere delle criticità nonostante le ripetute comunicazioni.

Il segretario generale Nicola Petrolli chiede ora al Comune di adottare misure definitive, a partire dal potenziamento dei controlli e dall’installazione di una segnaletica più chiara. L’obiettivo è impedire il ripetersi delle soste irregolari e garantire condizioni di sicurezza agli autisti e alla circolazione dei mezzi pubblici. Il sindacato sollecita inoltre una risposta formale da parte dell’amministrazione.