ALA. Un incidente stradale dalle conseguenze potenzialmente molto gravi si è verificato nella mattinata di oggi, 7 luglio, lungo la SS12 dell'Abetone e del Brennero, nei pressi della rotatoria a nord dell'abitato di Ala.

L'allarme è scattato alle 10.47, quando un'auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento. Dopo aver sfondato una recinzione, il veicolo è piombato all'interno del parcheggio di un'azienda, dove ha urtato un'altra vettura in sosta, terminando infine la corsa capovolto, con le ruote all'aria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ala, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, alla gestione della viabilità e al supporto delle operazioni di soccorso. Presenti anche un'ambulanza della Stella d'Oro, un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale Ala-Avio. Non è stato necessario ricorrere alle pinze idrauliche per liberare gli occupanti.

Complessivamente sono quattro le persone coinvolte nel violento incidente stradale. Le loro condizioni non sono state rese note, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.