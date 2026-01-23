ISERA. "Evitare di addentrarsi nei boschi durante le ore notturne; tenere sempre i cani al guinzaglio, soprattutto nelle zone più esposte; segnalare tempestivamente ogni avvistamento o comportamento anomalo". Lo scrive in una lettera ai cittadini Emanuele Valduga, sindaco di Isera, dove, negli ultimi tempi, stanno aumentando in modo significativo le segnalazioni di avvistamenti di lupi a cui si aggiungono anche episodi di predazione ai danni di bestiame che stanno comprensibilmente generando preoccupazione tra i cittadini e gli allevatori.

Fin dalle prime segnalazioni il Comune di Isera è in contatto col Servizio faunistico provinciale e con la Stazione forestale di Mori, competente anche per territorio. "Con loro abbiamo condiviso la necessità di un monitoraggio attento e puntuale della situazione. Ribadisco con forza che ogni segnalazione è fondamentale e deve essere comunicata non solo al Comune, ma soprattutto alla Stazione Forestale di Mori, affinché possa essere prontamente registrata e verificata. Voglio essere molto chiaro: l'amministrazione comunale non sta guardando altrove. Stiamo seguendo la situazione giorno per giorno, sollecitando costantemente gli enti competenti e chiedendo risposte concrete", conclude il sindaco.