ALTIPIANI CIMBRI - Corre come una trottola da una parrocchia all'altra don Giorgio Garbari, 60 anni di sacerdozio (fu consacrato il 26 giugno 1966 a Trento) e 86 primavere nelle gambe, persona straordinaria dal sorriso che canta le melodie delle cince allegre, dallo sguardo fiero, penetrante. Porta amore, competenza e signorilità questo prete che il tempo anagrafico non ha fermato. «Il coraggio delle scelte, il coraggio di imporsi ogni mattina una camminata per leggere il breviario» racconta, raccolto nella sua figura piccola ma immensamente serena dolce e scattante. Tutte le parrocchie dell'Oltresommo (Lavarone Chiesa-Cappella, Luserna, Carbonare, Nosellari e San Sebastiano) hanno dedicato spazio ai festeggiamenti per il loro pastore. Una santa messa solenne è stata organizzata, con la presenza di tutti i cori parrocchiali, nella chiesa di Carbonare. Commozione, tanta commozione.

I ricordi ci portano in giro per il Trentino, a salutare le albe ed i tramonti di paesi e persone. È la bellezza della montagna che incontra un pastore mai stanco di diffondere il verbo. Don Giorgio Garbari è nato quando la seconda guerra mondiale era in corso ha vissuto mille difficoltà, ha camminato nelle povertà, ma la fede, la speranza ed una visione di un mondo più giusto lo hanno accompagnato in tutto il suo pellegrinare. Un sacerdote nei piccoli centri di montagna non è solo parola evangelica è e rimane un punto di riferimento, un uomo a cui affidare le proprie confidenze, dal quale si aspettano consigli ed indicazioni per imboccare la giusta via.

Don Giorgio Garbari, nonostante l'età (86 anni «quesi 87» borbotta), non è mai invecchiato, il suo fisico è asciutto, scattante, il suo viso è maledettamente giovanile, ed i suoi occhi azzurri come il cielo di ferragosto riflettono saggezza e bontà. La fede è un percorso che si costruisce giorno dopo giorno, e lui psicologo e sacerdote dall'esperienza sublime lo ha sempre saputo. Alloggia nella canonica di Lavarone, è solo con se stesso, è solo con i suoi libri, e di tanto in tanto mescola nella pentola della saggezza le storie delle sue pecorelle. Storie l'una diversa dall'altra, ma tutte bisognose di uno sguardo, di un sorriso, di una stretta di mano.

Le tre Comunità degli Altipiani Cimbri, Folgaria, Lavarone e Luserna, devono molto a don Giorgio uomo sempre sul pezzo, sempre presente, sessanta anni di sacerdozio sono molti don Giorgo è un albero con rami pieni di foglie di tutti i colori, Per questo è ancora così arzillo, vispo, fuggente, una trottola che non finisce mai di girare. Anche un girovago don Giorgio, portando il «Verbo» in Val di Ledro, a Bedollo, a Lavarone e Lusèrn, in Brasile, poi nel Primiero ed ora da alcuni anni il ritorno sugli Altipiani Cimbri, come aiutante, un jolly, come colui che nonostante l'età riesce ancora ad alzarsi il mattino presto per una messa alla «jeager», per un incontro con i fedeli, per un funerale, un battesimo.

Nella vita di un uomo 60 anni di impegno e lavoro sono direttamente proporzionali alla salute ma soprattutto al coraggio, alla forza interiore, alla fede, tutti fattori che camminano insieme al tempo. La sua testimonianza di fede, il servizio generoso per dedizione che offre alle Comunità Cimbre è e rimane un pezzo di storia meraviglioso. «Mi preoccupano le stranezze di questo mondo, spesso ci dimentichiamo di chi soffre, di chi è ammalato, di che è povero e siede negli ultimi banchi della Chiesa».