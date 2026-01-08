FOLGARIA. Sono decisamente positivi i dati registrati dalla Ski area Alpe Cimbra al termine del periodo delle festività. Tutti in crescita gli indicatori, con quello degli abbonati stagionali che appare come il più significativo. Gli “affezionati” che scelgono la località per tutto l’inverno sono infatti saliti di circa 400 unità, portando il totale delle vendite a oltre 6.600: si tratta di un +7% come numero di persone e di un +12% a livello di incassi.



Questo dato è importante perché si parla di un pubblico che porta grande valore al territorio: chi affittando stabilmente un’abitazione, chi venendo comunque molto spesso e, dunque, alimentando anche tutto l’indotto di ristorazione e commercio.



In crescita sono anche gli altri numeri. I primi ingressi sono saliti del 6,88% superando i 155 mila. I “passaggi” ovvero ogni entrata con lo skipass in uno degli impianti, superano i 2 milioni e mezzo: +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli abbonamenti plurigiornalieri sono oltre 13.000 (+12%) e i giornalieri oltre gli 85.000 (+4%).



Le festività sono dunque andate benissimo per l’Alpe Cimbra, che ora – se si confermerà la tendenza degli ultimi anni - attende un importante flusso di turisti stranieri. Sono inoltre in corso in questi giorni le gare di Coppa Europa di snowboard e, dopo la Befana, sono ripresi a pieno regime anche i lavori per la nuova Telecabina Francolini, che erano stati parzialmente rallentati dal periodo delle festività.



Al momento l’avvio del nuovo impianto è programmato per la fine di gennaio e potrà dunque andare a beneficio del proseguo della stagione invernale che ci si aspetta ricco di soddisfazioni, considerato anche il periodo di Carnevale.