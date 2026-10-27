ALA. La prevenzione dei tumori maschili passa anche dall’informazione, dall’attenzione alla salute e da una corretta alimentazione. È questo il tema al centro dell’incontro pubblico «Prevenzione maschile: parliamone», in programma lunedì 9 novembre alle 9.30 alla Casa della Comunità di Ala, in piazza Papa Giovanni XXIII.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Salute Donna Odv, sezione di Ala, insieme a Salute Uomo, e si rivolge alla popolazione con una conferenza dedicata in particolare alla nutrizione e alla salute maschile. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e favorire una maggiore consapevolezza sui temi legati al benessere e alla lotta ai tumori.

Tra gli ospiti annunciati figura il professor Tommaso Cai, direttore dell’Unità operativa di Urologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento e professore associato presso l’Università degli Studi di Trento. Interverrà anche la dottoressa Brida, esperta in nutrizione.

All’incontro saranno presenti inoltre rappresentanti delle istituzioni e del territorio: Mario Tonina, assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione; l’onorevole Vanessa Cattoi, assessora con delega all’Ospedale e coordinatrice dell’Intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro»; il sindaco di Ala Stefano Gatti e quello di Avio Ivano Frachetti. Parteciperanno anche Andrea Bandera, presidente della Rsa Apsp «Ubaldo Campagnola», Alberto Scherbo, sindaco di Nogaredo per la Comunità della Vallagarina, e Tiziana Sega per l’associazione Salute Donna e Salute Uomo Odv.

La conferenza si terrà alla Casa della Comunità, in piazza Papa Giovanni XXIII 13. In caso di pioggia, l’evento sarà spostato al Centro Diurno per Anziani di Ala, in piazza Papa Giovanni XXIII 2-4.