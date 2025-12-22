ROVERETO. Un operaio di 30 anni è stato travolto, oggi pomeriggio, da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Ala.

È successo poco dopo le 17: secondo le prime informazione, l’operaio faceva parte di una squadra all’opera per la manutenzione della linea, quando è stato investito dal treno. Immediato l’allarme: da Trento si è alzato in volo l’elicottero con l’équipe di emergenza a bordo, mentre sul posto è arrivata anche una ambulanza insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco di Ala.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire i soccorsi in sicurezza e per permettere agli inquirenti di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.