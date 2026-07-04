ALA. Doppia inaugurazione ieri, venerdì 3 luglio, ad Ala, con l'apertura della ventinovesima edizione di Città di Velluto e la restituzione alla cittadinanza del rinnovato giardino di Palazzo Pizzini, nel cuore del centro storico. Alla cerimonia hanno partecipato il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il sindaco Stefano Gatti, i sindaci dei Comuni vicini, rappresentanti delle forze dell'ordine, del mondo associativo e i tecnici che hanno seguito il progetto di riqualificazione.

L'intervento sul giardino è stato realizzato dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (Sova) della Provincia, con il contributo delle maestranze del Progettone. Presenti anche il dirigente del servizio Maurizio Mezzanotte e l'ex soprintendente Franco Marzatico.

Nel suo intervento Achille Spinelli ha evidenziato il valore dell'opera e del lavoro svolto: «Questo intervento dimostra la grande qualità del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Sova e del Progettone, che con competenza restituiscono alla collettività spazi di grande valore. Opere come questa rendono i luoghi più belli, sicuri e accoglienti e rappresentano un'eccellenza del Trentino». Il vicepresidente ha poi invitato il pubblico ad applaudire le persone che hanno realizzato la riqualificazione.

Rivolgendosi agli organizzatori di Città di Velluto, Spinelli ha definito la manifestazione «una delle grandi iniziative culturali del Trentino», ringraziando figuranti e volontari che ogni anno contribuiscono alla sua riuscita. L'edizione 2026, dedicata al secolo d'oro dei velluti e dei palazzi nobiliari, prosegue fino a domani, domenica 5 luglio, con spettacoli, rievocazioni storiche, visite guidate e installazioni che uniscono il fascino del passato alle nuove tecnologie.