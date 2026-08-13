ALA. Un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato alla denuncia di un uomo di oltre 40 anni. L’intervento è stato condotto nel mese di luglio dagli agenti della Polizia Locale Ala-Avio, al termine di una serie di servizi mirati di osservazione.

Gli agenti hanno fermato l’uomo in strada e, sulla base degli elementi raccolti, hanno successivamente effettuato una perquisizione nella sua abitazione, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Rovereto.

All’attività ha partecipato anche l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Trento. Durante il controllo dell’immobile sono state trovate circa 110 dosi di hashish e 6 dosi di eroina. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto un bilancino di precisione sul quale erano presenti residui di cocaina e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

Al termine degli accertamenti il quarantenne è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. È stato inoltre segnalato al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento per i provvedimenti amministrativi di competenza.