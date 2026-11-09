ALA. Una mattinata dedicata alla salute maschile, con la partecipazione di cittadini, istituzioni e professionisti sanitari. È iniziato lunedì 9 novembre, alla Casa della Comunità di Ala, il Mese della Prevenzione Uomo, promosso dall'associazione Salute Donna e Salute Uomo ODV, sezione di Ala, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza dei controlli periodici e dei corretti stili di vita.

All'incontro sono intervenuti il professor Tommaso Cai, direttore dell'Unità operativa di Urologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e docente all'Università di Trento, la dottoressa Brida, esperta in nutrizione, e il dottor Deledda. Al centro degli interventi il valore della prevenzione e la necessità di superare le resistenze che ancora portano molti uomini a rimandare visite e accertamenti.

Presenti anche l'assessore provinciale alla Salute Mario Tonina, la deputata Vanessa Cattoi, il sindaco di Ala Stefano Gatti, quello di Avio Ivano Fracchetti e Alberto Scherbo, in rappresentanza della Comunità della Vallagarina. Hanno partecipato inoltre il presidente della Rsa Apsp Ubaldo Campagnola, Andrea Bandera, e Tiziana Sega per l'associazione.

Durante la mattinata è stata annunciata anche la volontà di sviluppare, attraverso la collaborazione tra il professor Cai e l'associazione, un progetto permanente dedicato alla prevenzione maschile, per garantire maggiore continuità all'informazione e facilitare l'accesso ai controlli specialistici. Tra le prospettive indicate anche la possibilità di avviare un percorso dedicato all'interno dell'Ospedale di Comunità di Ala, con il sostegno della deputata Cattoi.

«Il nostro desiderio è che la prevenzione non sia un appuntamento occasionale, ma diventi una cultura condivisa e un'opportunità concreta per tutti», sottolinea l'associazione, ringraziando istituzioni e professionisti per la disponibilità dimostrata.

Il calendario proseguirà mercoledì 25 novembre con due appuntamenti aperti alla cittadinanza. Il primo prevede visite urologiche gratuite, dalle 16 alle 18.30, all'Ospedale di Comunità di Ala, in piazza Papa Giovanni XXIII 13. Le visite saranno effettuate da medici specialisti esclusivamente su appuntamento. Per prenotare è possibile contattare le volontarie dell'associazione al numero 379 1383312, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.

La giornata si concluderà alle 19.30 con l'«Aperitivo in azzurro – Prevenzione Uomo: parliamone», al Bar Al Ghiottone di Ala. Un momento informale per affrontare i temi della salute maschile senza imbarazzo. Sono previsti brevi interventi informativi degli urologi, con indicazioni sui controlli consigliati nelle diverse fasce d'età, e uno spazio per le domande anonime, alle quali i medici risponderanno nel corso della serata.

L'iniziativa, patrocinata dai Comuni di Ala e Avio, punta a favorire una maggiore consapevolezza sulla prevenzione e a rendere più semplice il confronto con gli specialisti.