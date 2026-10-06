FOLGARIA - Maria Toller, 79 anni, è andata nelle vie del cielo, ha chiuso gli occhi dopo aver lottato come una leonessa per sei mesi contro un male incurabile. In questo periodo è stata assistita con amore dai figli Francesca e Massimo. Maria è stata una donna eccezionale, di quelle che hanno contribuito a scrivere le pagine più belle della storia di Folgaria. Studia a Rovereto come parrucchiera ed estetista - «una passione che avevo fin da piccola», ci raccontò in un'intervista - quando dopo 54 anni di attività appese le forbici al chiodo. «Furono tempi memorabili, bella gente, bella musica, rapporto eccezionale con le clienti ed il mio sogno realizzato. In quel negozio di via Colpi, tra quelle mura è passata la mia storia, quella della mia famiglia e di Folgaria. Spesso mi sono trovata ad essere una confidente, un confessore e forse anche una psicologa», diceva.

Correva l'anno 1969 quando Maria apri il suo salone «Hair Company di Maria Toller» per donna, uomo e bambino. Nella sua voce solitamente autorevole, spigliata compariva la commozione, il suo sguardo forte e coraggioso si piegava ai ricordi. La sua arte ha valicato i confini della Comunità e ben presto aprirà un altro salone a Trento che terrà per dodici anni. Mani grandi ma estremamente leggere, dolci carezze, che stuzzicavano la fantasia in un era di evoluzione degli stili. «Fare, una bella acconciatura, un taglio fantastico ed innovativo e come per un pittore dipingere un quadro meraviglioso. La nostra è un'arte che parte dal cuore e dalla sensibilità personale», ci raccontava.

Fu protagonista della trasmissione «Piacere Rai1», esaltando i colori, l'estetica ben sapendo che qualsiasi donna deve sentire e vivere la bellezza. Fu insignita della stella di maestro-artigiano. «Per me un diploma speciale, che riconosce la mia opera», raccontava con un pizzico di nostalgia. Quella sua figura attraente, slanciata, sicura, è partita per un viaggio lontano.

Così la ricordano Francesca e Massimo i figli: «Ci hai insegnato che dietro ad ogni regola c'è un insegnamento, dietro ad ogni rimprovero preoccupazione e dietro una tua fermezza c'era una amore immenso. Ci hai insegnato che la famiglia viene prima di tutto perché è il luogo in cui dobbiamo poter tornare sempre. A te che ti sei presa cura delle persone in ogni modo, con una parola, un consiglio, una raccomandazione, sempre attenta alla salute e al benessere di tutti. A te che per tanti anni, con le tue mani e la tua passione, hai fatto sentire belle ed importanti le tue clienti, capace di ascoltare, consigliare regalare gioia. Hai lasciato un segno profondo nella vita di tante persone e soprattutto nella nostra. Ci mancherai ogni giorno, ma tutto l'amore che hai donato continuerà a vivere nei nostri cuori. Ti ameremo per sempre». I funerali si sono svolti oggi, 6 ottobre, alle ore 14.30, a Folgaria.