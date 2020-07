Grave incidente questa mattina verso le 11.30 sulla Statale 12 nell’area di Vo’ Sinistro, subito a nord dell’incrocio con via Generale Cantore. Coinvolte una moto enduro di grossa cilindrata ed un'auto. Gravissimo il passeggero della moto, una donna di 53 anni della provincia di Verona. Elitrasporta al Santa Chiara di Trento, è ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Ferito in modo non così grave il 45enne alla guida dell'enduro.

Secondo una prima ricostruzione la moto, una moto Bmw R1200, e l’auto, una Skoda station wagon, stavano percorrendo entrambe la Ss12 in direzione nord. Ad un certo punto la Skoda, che precedeva la moto, avrebbe impostato una curva a sinistra, per raggiungere uno slargo nella statale sulla carreggiata, opposto ad una stradina di accesso alle campagne. A questo punto la moto non sarebbe riuscita a frenare in tempo. O forse il guidatore non si è proprio accorto della manovra. Fatto stata che la Bmw ha impattato violentemente contro la fiancata sinistra della vettura, all’altezza della portiera posteriore.



