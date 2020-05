Autostrada del Brennero di fatto bloccata, in direzione sud per un grave incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti (foto Emanuele Franceschi).



L’incidente è avvenuto in territorio veneto, poco meno di dieci chilometri a sud di Borghetto. I due mezzi si sono urtati violentemente, e uno degli autisti, in gravi condizioni, è rimasto incastrato nelle lamiere.



I soccorsi sono partiti dal Trentino, con una ambulanza da Rovereto e l’elicottero con l’équipe di rianimazione a bordo.



Per consentire le manovre di soccorso in sicurezza, l’accesso in direzione sud all’A22 è stato bloccato dia al casello di Ala/Avio che a quello di Rovereto Sud.



Pesanti le ripercussioni sul traffico, deviato sulla statale, con lunghe code e rallentamenti.