Un uomo è morto questa mattina sulle piste dell’altopiano di Folgaria. Si tratta di un sessantunenne di Schio.



Il suo corpo è stato notato da alcuni sciatori a lato della pista rossa di Serrada. Sono stati loro a dare l’allarme che ha messo in moto i soccorsi, ma i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



Ora andranno stabilite le cause di quanto accaduto, ma da una prima ricostruzione pare che l’uomo abbia accusato un malore. E questo sarebbe stato il motivo della sua uscita di pista e dei traumi risultati fatali.