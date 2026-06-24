TRENTO. In merito all’aggressione avvenuta nella serata di sabato 20 giugno nella zona del Parco San Marco, durante la quale un giovane è stato colpito da un gruppo di minorenni riportando diverse lesioni al volto, la direzione di Cantinota intende precisare la propria totale estraneità ai fatti.



L’episodio, sul quale sono in corso le indagini della polizia, si è verificato in un’area del centro cittadino che non ha alcun collegamento con l’attività del locale. Da Cantinota sottolineano come il ristorante e il dopo cena rappresentino da anni una realtà storica e consolidata della città di Trento, frequentata da cittadini e turisti e da sempre orientata a garantire un ambiente sereno e controllato.



La direzione evidenzia inoltre il costante impegno sul fronte della sicurezza, attraverso una particolare attenzione alla prevenzione di comportamenti problematici e alla tutela delle persone che scelgono di trascorrere il proprio tempo all’interno della struttura. Un’attività che, spiegano dal locale, viene portata avanti quotidianamente con l’obiettivo di offrire un contesto accogliente e sicuro.



Per questo motivo, Cantinota ritiene importante chiarire che l’aggressione denunciata.