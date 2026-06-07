GARNIGA TERME. Oltre 6.700 interventi effettuati nel corso del 2025 e più di 100mila ore/uomo dedicate alla sicurezza della comunità. Sono i numeri che testimoniano l’impegno dei Vigili del fuoco volontari dell’Unione distrettuale di Trento, protagonisti del Convegno distrettuale ospitato a Garniga Terme, che riunisce 41 Corpi in rappresentanza di 20 Comuni del territorio.

La serata di ieri è stata dedicata alla consegna delle benemerenze ai volontari che hanno raggiunto importanti traguardi di servizio, dai 15 ai 40 anni di attività. Un riconoscimento al lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del fuoco volontari, tra interventi di emergenza, formazione continua e presenza costante accanto alle comunità locali.

Nel corso della cerimonia, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha sottolineato il valore del sistema di Protezione civile trentino, definendolo una delle espressioni più autentiche dell’identità del territorio. Il governatore ha evidenziato anche il ruolo educativo dei Corpi, nei quali molti giovani trovano una concreta esperienza di cittadinanza attiva e di servizio alla collettività.

Alla manifestazione erano presenti anche il presidente della Federazione dei Vigili del fuoco volontari del TrentinoLuigi Maturi, il comandante del Corpo di Garniga Terme Michele Linardi, il sindaco Valerio Linardi e Giacomo Redolfi, referente per la protezione civile del Consiglio delle autonomie locali. Fugatti ha inoltre confermato il sostegno della Provincia agli investimenti in mezzi, attrezzature e infrastrutture, richiamando l’esempio della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Garniga Terme, inaugurata lo scorso anno e oggi punto di riferimento per l’intero sistema locale di Protezione civile.