TRENTO. Un attraversamento pedonale richiesto da oltre tre anni, ma mai realizzato. È il caso di via Vicenza, all’intersezione con via Montello, dove il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè torna a sollecitare l’amministrazione con un’interrogazione che chiede spiegazioni sui ritardi e tempi certi per l’intervento.

La vicenda risale al 13 marzo 2023, quando il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia presentò una mozione per realizzare un nuovo attraversamento con isola salvagente, destinato a migliorare la sicurezza dei pedoni. La zona è frequentata dai residenti e da chi raggiunge, attraverso via Hermann Gmeiner, il Villaggio del Fanciullo e il parco di Gocciadoro.

Secondo quanto ricostruito nell’interrogazione, nonostante l’approvazione della proposta, i lavori non sono mai partiti. Il 15 ottobre 2025 si era svolto anche un incontro tra l’assessora ai lavori pubblici Gianna Frizzera, alcuni tecnici comunali e i rappresentanti dei residenti. In quell’occasione sarebbe stata illustrata una possibile soluzione, senza successivi interventi concreti.

Demattè chiede ora alla Giunta comunale di chiarire le ragioni della mancata realizzazione, specificando eventuali ostacoli tecnici, economici o amministrativi. Vuole inoltre conoscere quali verifiche e progettazioni siano state effettuate e se l’amministrazione intenda procedere con l’attraversamento e l’isola salvagente, indicando una data per i lavori. La risposta è richiesta in aula.