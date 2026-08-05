TRENTO. Da alcune settimane è entrato in vigore il limite di 30 chilometri orari lungo via Venezia, nel tratto compreso tra piazza Venezia e San Donà. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti e sarà presto completato con la nuova segnaletica orizzontale, che riporterà sull'asfalto il simbolo del limite di velocità all'inizio e alla fine della strada.

L'obiettivo dell'amministrazione è aumentare la sicurezza stradale in un'arteria dove convivono quotidianamente automobili, pedoni e ciclisti. Secondo quanto evidenziato dal Comune, ridurre la velocità consente ai conducenti di avere più tempo per reagire agli imprevisti e diminuisce in modo significativo la gravità delle conseguenze in caso di investimento di un pedone.

Via Venezia è inoltre già dotata di un semaforo intelligente che, attraverso telecamere, rileva il passaggio con il rosso identificando automaticamente i veicoli in infrazione. Un sistema analogo è presente anche in via Brennero, nella zona nord della città.

Proseguono infine i controlli della Polizia locale. Tra il 1° gennaio e il 30 luglio sono state accertate 162 violazioni per il mancato rispetto del semaforo rosso: 82 in direzione San Donà e 80 verso il centro. Per ogni infrazione è prevista una sanzione di 167 euro con la decurtazione di sei punti dalla patente. Il Comune annuncia che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.