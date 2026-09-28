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TRENTO. Una richiesta di verifica sulla sicurezza dell'accesso alle abitazioni di via Livio Druso arriva in Consiglio comunale dopo la modifica della viabilità all'altezza delle gallerie del Doss Trento. A sollevare la questione è il consigliere comunale Daniele Demattè, autore di un'interrogazione con cui chiede all'Amministrazione di valutare le condizioni dell'innesto sulla strada secondaria che conduce alle prime abitazioni.
Al centro della segnalazione c'è lo sdoppiamento dell'uscita dalla carreggiata nord della tangenziale, intervento che, secondo quanto riportato nell'interrogazione, ha migliorato la fluidità della circolazione sulla tangenziale, ma avrebbe modificato le condizioni di accesso alle abitazioni di via Livio Druso.
Il punto segnalato si trova in prossimità della rotatoria. Secondo la ricostruzione contenuta nell'interrogazione, i veicoli in uscita dalla tangenziale, in particolare quelli provenienti dalla corsia di destra, possono trovarsi sulla traiettoria dei mezzi diretti verso l'accesso alle abitazioni. Il consigliere riferisce inoltre di alcuni episodi nei quali le auto si sarebbero avvicinate molto tra loro, senza però conseguenze.
La questione viene posta soprattutto in relazione ai momenti di maggiore traffico. Sempre secondo quanto riportato nell'interrogazione, alcuni residenti avrebbero effettuato manovre non regolari per raggiungere le proprie abitazioni, arrivando in alcuni casi a percorrere per un breve tratto la strada in contromano provenendo dal ponte di San Giorgio.
Si tratta di circostanze che dovranno essere eventualmente verificate. L'interrogazione non contesta l'utilità dello sdoppiamento dell'uscita della tangenziale, ma chiede di valutare gli effetti della nuova configurazione sulla viabilità locale e sull'accesso alle abitazioni.
La richiesta rivolta all'Amministrazione è quella di effettuare una verifica delle traiettorie e delle velocità dei veicoli, oltre che delle possibili situazioni di conflitto che possono verificarsi nel punto di accesso. Nel caso emergessero criticità, tra le ipotesi indicate figurano eventuali modifiche alla segnaletica, alle precedenze o alla conformazione dell'accesso.
La questione dovrà ora essere valutata dall'Amministrazione comunale, alla quale viene chiesto di verificare la situazione e individuare, qualora necessario, una soluzione che consenta ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni in condizioni di sicurezza.