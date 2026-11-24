TRENTO. La sicurezza di via Lavisotto torna al centro del dibattito politico a Trento. A quasi un anno da una prima interrogazione, il consigliere comunale Daniele Demattè di Fratelli d'Italia denuncia il mancato intervento sulle criticità della strada e presenta una nuova richiesta di chiarimenti all'Amministrazione.

Al centro della segnalazione c'è la semicurva cieca nella parte sud della via, dove la visibilità è ridotta e, secondo quanto riferito dal consigliere, i veicoli transitano spesso a velocità sostenuta. Il problema era già stato sollevato nel dicembre 2025. In quell'occasione, l'assessore Frizzera aveva manifestato la disponibilità a valutare soluzioni, dalla segnaletica a interventi sperimentali, fino a eventuali misure strutturali.

Secondo Demattè, però, le criticità sono rimaste e continuano ad arrivare segnalazioni dai residenti. A preoccupare è anche il passaggio quotidiano di bambini e ragazzi diretti alle strutture scolastiche e per l'infanzia tra via Luigi Senesi e via Aldo Schmid.

Con la nuova interrogazione il consigliere chiede conto di quanto sia stato fatto dopo il precedente confronto in aula e quali interventi si intendano realizzare per mettere in sicurezza il tratto, anche attraverso misure per moderare la velocità. Tra le richieste anche l'indicazione di tempi certi per i lavori.

«Non possiamo aspettare che si verifichi un incidente grave prima di intervenire», sostiene Demattè, che sollecita il Comune a passare dalle rassicurazioni a provvedimenti concreti.