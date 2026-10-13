TRENTO. Meno asfalto, più verde e più spazio per chi va a piedi. È stata consegnata questa mattina ai cittadini la riqualificazione di via don Lorenzo Guetti, nel quartiere di Campotrentino. Circa 1.520 metri quadrati di strada sono diventati un’area più vivibile, con nuovi spazi pedonali, alberi e soluzioni innovative per la gestione delle acque piovane.

L’intervento nasce da un percorso partecipato con i residenti e la Circoscrizione, lo stesso che aveva già portato all’apertura del vicino giardino pubblico. La zona è residenziale, ma ha poco verde, è attraversata dal traffico pesante delle attività produttive circostanti ed è molto esposta al caldo. Il progetto rientra negli indirizzi del nuovo Piano del Verde Urbano del Comune.

La strada è ora a senso unico in direzione sud: la modifica ha ridotto il passaggio dei mezzi pesanti e liberato spazio. Gli spazi pedonali sono aumentati del 50 per cento, con pavimentazioni permeabili in masselli filtranti color porfido. Sono stati realizzati anche due attraversamenti pedonali rialzati, mentre l’incrocio con via Detassis è stato portato alla quota dei marciapiedi.

Le superfici impermeabili in asfalto sono diminuite del 75 per cento. Al loro posto sono nate aiuole progettate secondo le nature based solutions e sei «giardini della pioggia», i cosiddetti rain garden, per un totale di 100 metri quadrati. Raccolgono l’acqua piovana, ne favoriscono l’infiltrazione nel terreno e riducono il bisogno di irrigare. Sono stati piantati anche dieci nuovi alberi, che col tempo daranno ombra e miglioreranno il microclima. Completano la sistemazione i nuovi arredi in marmo bianco di Apricena, con scacchiere incorporate per favorire la sosta e l’incontro.

Il cantiere, aperto il 29 aprile e chiuso il 31 agosto, è costato circa 264 mila euro. Il progetto porta la firma dello studio Analogo – Architecture & Landscape, mentre la direzione lavori è stata affidata all’Ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento.