TRENTO. A Trento sono in programma due notti di lavori in via della Cervara. Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, dalle 20.30 alle 5, sarà vietato il transito nel tratto compreso tra l’incrocio con via della Pontara e il civico 74, per consentire il completamento dell’asfaltatura.

L’intervento rappresenta la fase conclusiva dei lavori eseguiti durante l’estate per il rifacimento del sistema di raccolta delle acque bianche e nere. Le operazioni, realizzate per conto del servizio Opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento, si svolgeranno in orario notturno con l’obiettivo di limitare le ripercussioni sulla circolazione.

Nel tratto interessato sarà collocata apposita segnaletica per informare residenti e automobilisti. Durante il cantiere sarà inoltre presente personale incaricato di gestire eventuali criticità legate alla viabilità.

Per ridurre il disturbo alle abitazioni, saranno utilizzati macchinari silenziati. Le operazioni di fresatura dell’asfalto dovrebbero concludersi, se possibile, entro la mezzanotte; nelle ore successive sarà limitato l’impiego delle attrezzature più rumorose, salvo necessità inderogabili.