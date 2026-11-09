TRENTO. A partire da lunedì 16 novembre il trasporto pubblico tornerà a transitare in via Cervara. A garantire il collegamento con il centro di Trento sarà la linea M, che attualmente serve Martignano e Montevaccino e che verrà prolungata lungo via Missioni Africane e via Cervara, assicurando corse dirette in entrambe le direzioni.

Nei giorni feriali sono previste 25 corse giornaliere verso il centro cittadino, con un numero sostanzialmente equivalente in direzione opposta. Il servizio sarà attivo indicativamente dalle 6.30 alle 22 e verrà effettuato con minibus di dimensioni ridotte, che hanno superato le verifiche di transitabilità lungo la strada. Come richiesto dalla commissione tecnica di Trentino Trasporti, è stato inoltre ripristinato il semaforo, che si attiverà esclusivamente per i mezzi con una sagoma pari o superiore a sette metri.

La nuova organizzazione punta a migliorare la fluidità del traffico in una strada caratterizzata da carreggiata stretta e numerose curve, riducendo il rischio di code e i disagi per i residenti. La modifica consentirà anche agli abitanti di Montevaccino di raggiungere il centro cittadino senza cambi di autobus.

Particolare attenzione è stata riservata agli studenti. Al mattino sono previste tre corse alle 7.03, 7.23 e 7.33, che da via Missioni Africane raggiungeranno i principali istituti scolastici della zona passando per San Francesco Porta Nuova e via Brigata Acqui. Per il ritorno sono invece programmate due partenze da piazza Dante, alle 13.15 e alle 13.20, con transito lungo via Brigata Acqui.

Al di fuori degli orari di maggiore affluenza scolastica, la frequenza sarà di circa 40 minuti dal lunedì al sabato e di un'ora nei giorni festivi. L'ultima corsa serale partirà da piazza Dante alle 21.55, in direzione di via Missioni Africane. Le linee 10 e 10/ manterranno invece il percorso deviato, continuando a collegare Martignano con il centro attraverso Cognola.

C.L.