TRENTO. Sarà una giornata di festa quella di sabato 1° agosto a Vaneze, dove alle 16.30 saranno inaugurati i lavori di recupero e valorizzazione della Chiesetta della Madonna della Neve, in occasione della tradizionale ricorrenza dedicata alla patrona. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Franco Ianeselli, l'assessore Alberto Pedrotti, la dirigente comunale Anna Bruschetti, che ha seguito l'intervento, e l'architetto della Soprintendenza Fabio Campolongo.

Di proprietà del Comune di Trento dal 1955, la chiesetta fu costruita attorno al 1929 su progetto del 1925 dell'architetto Ettore Sottsass senior, oggi conservato nell'archivio del Mart. L'edificio è sottoposto a tutela monumentale e conserva sulla facciata l'affresco della Madonna della Neve, realizzato nel 1930 da Luigi Bonazza seguendo il disegno originario di Sottsass.

L'intervento, del valore di 200 mila euro, aveva come principale obiettivo quello di rendere la cappella utilizzabile anche durante la stagione invernale, eliminando il vecchio impianto di riscaldamento a gas e introducendo un sistema elettrico integrato. I lavori hanno inoltre permesso di riordinare gli spazi interni valorizzando il progetto originale: è stato restaurato e ricollocato al centro l'altare disegnato da Sottsass, sono stati realizzati un nuovo ambone e la sede del celebrante, mentre un grande lampadario con una croce sospesa e i nuovi arredi blu notte restituiscono alla chiesetta i colori immaginati dall'architetto.

Elemento centrale del progetto, sviluppato dall'architetto Marchesi dopo un approfondito studio dell'opera di Sottsass, è la ritrovata centralità dell'altare, pensata per consentire la celebrazione sia all'interno sia all'esterno dell'edificio, con la comunità raccolta attorno alla mensa, come previsto nel progetto originario.

La giornata di festa prenderà il via già alle 10 con l'apertura del bar e del mercatino dell'usato organizzato dall'associazione Gallo Cedrone. Alle 11 spazio ai bambini con il "Castello incantato", mentre alle 12 sarà servita la tradizionale "Grande Polentata". Dopo l'inaugurazione, alle 17.30 sarà celebrata la messa animata dal coro Voci del Bondone, che al termine della funzione proporrà un concerto. La manifestazione si concluderà alle 18.30 con apericena e musica, mentre per tutta la giornata i più piccoli potranno divertirsi gratuitamente sul gonfiabile e gustare pop corn e zucchero filato. C.L.