TRENTO. “Siamo profondamente indignati per quanto accaduto nelle scorse ore nel cuore del centro storico di Trento: la chiesa di Santa Maria è stata vergognosamente imbrattata, vittima dell’ennesimo atto vandalico contro un luogo di culto e simbolo della nostra identità culturale e spirituale”. Inizia così il duro comunicato di Fratelli d’Italia su quanto successo a Trento.



”Dopo gli episodi che hanno recentemente coinvolto Verona, anche la nostra città si trova a fare i conti con gesti che non solo offendono il patrimonio storico-artistico, ma colpiscono direttamente il senso civico e il rispetto dovuto ai luoghi sacri”.



“Non possiamo accettare che atti così gravi vengano banalizzati o tollerati. Per questo chiediamo con forza al Sindaco e alla Giunta Comunale di attivarsi immediatamente, collaborando in maniera piena con le Forze dell'Ordine per identificare e perseguire i responsabili di questo ignobile gesto. Ma non basta! Chiediamo che il Comune di Trento si costituisca parte civile nell’eventuale procedimento giudiziario, dimostrando concretamente la volontà delle istituzioni di difendere il decoro della città e la dignità dei suoi luoghi più preziosi. Trento non può e non deve restare in silenzio. Serve una risposta ferma, coesa e senza ambiguità”.



”Di fronte alla violenza gratuita e al disprezzo per ciò che è sacro, la comunità tutta deve sentirsi chiamata a reagire. Il rispetto del patrimonio comune è un dovere di tutti. Chi lo oltraggia, deve risponderne davanti alla legge e alla cittadinanza”.