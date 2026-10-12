CIVEZZANO. Un nuovo autovelox sulla statale 47 della Valsugana per contrastare l'eccesso di velocità e ridurre gli incidenti in uno dei tratti che, quando si verificano sinistri, provocano ripercussioni sulla circolazione anche nei centri abitati vicini. Il dispositivo sarà attivato nella settimana dal 12 al 18 ottobre, poco più a valle della località Mochena, nel territorio comunale di Civezzano, in direzione Trento.

A comunicarlo è l'amministrazione comunale, che ha diffuso un avviso rivolto alla popolazione. Il punto individuato si trova al chilometro 123+575 della statale 47. L'obiettivo è favorire il rispetto dei limiti di velocità e contenere l'incidentalità in un tratto che, secondo il Comune, presenta criticità particolarmente rilevanti.

La questione non riguarda soltanto la sicurezza di chi percorre la Valsugana. Gli incidenti lungo la statale possono infatti avere conseguenze anche sulla viabilità alternativa, con lunghe code e un aumento dei veicoli sulle strade secondarie.

«Oltre a subire i disagi delle lunghe code di veicoli lungo la statale, i nostri cittadini si vedono soffocati dal traffico di coloro che, in occasione dei vari incidenti, scelgono la Strada dei Forti quale via alternativa», sottolinea l'amministrazione comunale nell'avviso.

Il riferimento è alla strada provinciale 17, utilizzata dagli automobilisti per aggirare gli ingorghi che si formano sulla statale. Una soluzione che, quando il traffico viene deviato, rischia di trasferire parte dei disagi sulla viabilità locale, coinvolgendo direttamente i residenti di Civezzano.

L'installazione del dispositivo si inserisce dunque nelle misure adottate per richiamare gli automobilisti a una guida più prudente e al rispetto delle regole. Il Comune invita chi transita nel tratto interessato a prestare attenzione e rispettare i limiti di velocità.

L'attivazione è prevista per la settimana compresa tra lunedì 12 e domenica 18 ottobre 2026. L'avviso comunale non specifica, tuttavia, gli orari giornalieri di funzionamento del dispositivo né eventuali ulteriori dettagli sulle modalità dei controlli.