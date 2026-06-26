TRENTO. Momenti di apprensione nella serata di giovedì 25 giugno al Dipartimento di Scienze dell'Università di Trento, dove un principio di incendio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20.40.

La sala operativa ha inviato sul posto i vigili del fuoco permanenti del capoluogo, affiancati dai corpi volontari di Povo, Cognola e Villazzano. In totale hanno operato una trentina di pompieri, impegnati a mettere in sicurezza l'edificio.

Il rogo ha interessato esclusivamente un laboratorio e, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato provocato dal malfunzionamento di un'apparecchiatura presente nel locale. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a chiarire l'origine dell'episodio.

Grazie al rapido intervento delle squadre, le fiamme sono state spente prima che potessero estendersi ad altri ambienti del dipartimento. Le operazioni si sono poi concentrate sull'evacuazione del fumo che aveva invaso parte dei corridoi, attraverso la ventilazione forzata dei locali. L'episodio si è concluso senza feriti né ulteriori conseguenze per la struttura.