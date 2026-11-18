TRENTO. Sono stati quattro studenti su dieci a partecipare alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dell'Università di Trento. La consultazione, che si è svolta tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre, ha registrato un'affluenza del 40,5%. Un dato in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2024, quando aveva votato il 44,3% degli aventi diritto.

Il voto riguarda il mandato 2026-2028 e il rinnovo dei rappresentanti negli organi centrali dell'Ateneo e nelle strutture accademiche, tra dipartimenti e centri. Le liste si sono confrontate per il Senato accademico, il Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito, la Commissione sport e il Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria.

Il risultato più significativo è quello del Senato accademico, dove Unitin si è imposta con il 48% dei voti, davanti a Udu Trento (32%), Azione universitaria (14%) e Fronte della gioventù comunista (5%). Gli eletti sono Davide Santoni e Giulia Bampa per Unitin e Leonardo Da Forno per Udu Trento. Bampa entrerà in carica dal primo aprile 2027, quando diventeranno operative le modifiche allo Statuto di Ateneo che hanno portato da due a tre i rappresentanti degli studenti.

Unitin si conferma prima lista anche negli altri organi. Nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito raccoglie il 48%, contro il 34% di Udu Trento e il 14% di Azione universitaria. I quattro eletti sono Chiara Caserta e Claudio Pecoraino per Unitin, Elena Bonomi e Filippo Sarti Puttini per Udu Trento.

Nella Commissione sport Unitin raggiunge il 51%, seguita da Udu Trento con il 28% e Azione universitaria con il 15%. I due rappresentanti eletti sono Daniele Bulgarelli per Unitin e Duilio Lazzarini per Udu Trento.

Infine, per il Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, Unitin ottiene il 44% dei consensi, Udu Trento il 32%, Azione universitaria il 14% e Fronte della gioventù comunista il 5%. Entrano nell'organo Lucia Politano e Marinella Spellini per Unitin e Alessandro Vender per Udu Trento.