TRENTO. Entra nel vivo il percorso per la scelta del nuovo rettore o della nuova rettrice dell’Università di Trento. È stato pubblicato l’avviso di vacanza della carica, che definisce i requisiti per presentare la propria candidatura, i termini della procedura e i criteri generali con cui saranno valutati i profili in corsa per la guida dell’Ateneo.

L’avvicendamento è previsto a partire da aprile 2027, al termine del mandato dell’attuale rettore Flavio Deflorian. Il nuovo incarico avrà una durata di sei anni, a decorrere dalla data dell’atto di nomina, e non potrà essere rinnovato.

Candidature entro il 3 dicembre

La procedura prevede che le candidature siano presentate entro le ore 12 del 3 dicembre. Possono concorrere le professoresse e i professori ordinari delle università italiane, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità indicati nell’avviso, compresi quelli anagrafici.

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, le candidature saranno trasmesse al Comitato incaricato della valutazione. Quest’ultimo dovrà esprimere il proprio giudizio entro quindici giorni dalla scadenza.

Il profilo scientifico e il progetto per l’Ateneo

La selezione terrà conto di diversi elementi. Tra i criteri indicati figurano l’esperienza complessiva dei candidati, il riconoscimento del loro profilo scientifico in ambito nazionale e internazionale e la proposta delle linee generali per il piano strategico dell’Università.

Non si tratta quindi soltanto di valutare il percorso accademico e scientifico dei candidati, ma anche la loro visione per il futuro dell’Ateneo, le priorità da perseguire e gli indirizzi strategici con cui affrontare i prossimi sei anni.